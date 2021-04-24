YouTube удалил четыре видео RT за "дезинформацию" о коронавирусе

YouTube удалил 4 видео RT за нарушение правил пользования платформой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Видеохостинг YouTube удалил четыре ролика с каналов RT и вынес предупреждение о нарушении условий пользования платформой. Среди них есть и предупреждение о публикации ложной медицинской информации о коронавирусе, сообщили в пресс-службе Google.

- Мы удалили часть контента и вынесли предупреждения каналам RT из-за нарушений политик, включая "Правила в отношении ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19". Контент также не содержал контекста, необходимого для удовлетворения наших требований EDSA (образовательного, документального, научного и художественного контента) и сохранения на платформе, - заявили в компании при разговоре с "Интерфаксом".

Ранее канал RT сообщил в своём Telegram-канале, что хостинг заблокировал видео на англоязычном канале издания.

- Теперь нам неделю запрещено публиковать видео или делать прямые трансляции. Все эти видео старые, что достаточно симптоматично, - прокомментировали представители RT.

В сообщении также сказано, что заблокированными оказались "интервью легендарного советского вирусолога Дмитрия Львова Антону Красовскому, которое на русском посмотрели почти 6 млн человек", а также подкаст республиканца Уэйна Дюпри о запрете Байденом митинга из-за коронавируса и две трансляции протестов в Великобритании против карантина.

В Google ответили, что у платформы есть чёткая политика в отношении безопасности пользователей, и её одинаково применяют к пользователям любых стран.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что YouTube ограничил доступ к фильму о Ржевской битве "Ржев. 500 дней в огне", созданному "Комсомольской правдой" в сотрудничестве с Телерадиовещательной организации Союзного государства России и Белоруссии. Видеохостинг поставил к фильму метку 18+, убрав из рекомендаций и продвижения.