Вице-премьер Украины назвал невозможной встречу Зеленского и Путина в Москве

В Киеве заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет принять приглашение президент России Владимира Путина приехать на переговоры в Москву, заявил вице-премьер Украины и заместитель главы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников.

- Не может [президент] во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение, - объяснил Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".