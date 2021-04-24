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Политика24 апреля 2021 7:34

Вице-премьер Украины назвал невозможной встречу Зеленского и Путина в Москве

Алексей Резников назвал "странным" такое предложение от "страны-агрессора"
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Киеве заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве

В Киеве заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет принять приглашение президент России Владимира Путина приехать на переговоры в Москву, заявил вице-премьер Украины и заместитель главы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников.

- Не может [президент] во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение, - объяснил Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".