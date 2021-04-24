На пропавшей около Бали подлодке закончился запас кислорода

В Индонезии продолжаются поиски пропавшей подлодки "Нангала". На её борту остаются 53 человека Фото: REUTERS

Запас кислорода для поддержания жизнедеятельности экипажа подводной лодки "Нангала" закончился примерно в 03:00 по местному времени в субботу (23:00 пятницы, 23 апреля, по московскому времени). С таким заявлением выступил начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно.

В субботу, 24 апреля, индонезийские спасатели продолжают поиск пропавшей в Балийском море подводной лодки "Нангала". Они также ожидают прибытия иностранных судов и самолётов.