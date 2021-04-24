Представитель России в США в разговоре с Госдепом отверг обвинения против Москвы

Госдепартамент США вызвал временного поверенного в делах России. При разговоре с американским ведомством представитель России решительно отверг необоснованные обвинения против Москвы в дестабилизирующих действиях, сообщается в Twitter-аккаунте посольства России в Вашингтоне.

- Сегодня российский временный поверенный в делах воспользовался встречей в Госдепартаменте, чтобы решительно отвергнуть беспочвенные обвинения против России в дестабилизирующих действиях в Евроатлантическом регионе, - сказано в заявлении.