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Политика24 апреля 2021 8:13

Представитель России в США в разговоре с Госдепом отверг обвинения против Москвы

В американском ведомстве ранее заявили об "обеспокоенности относительно дестабилизирующих действий" России в евроатлантическом регионе
Ася КУЗНЕЦОВА
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Госдепартамент США вызвал временного поверенного в делах России. При разговоре с американским ведомством представитель России решительно отверг необоснованные обвинения против Москвы в дестабилизирующих действиях, сообщается в Twitter-аккаунте посольства России в Вашингтоне.

- Сегодня российский временный поверенный в делах воспользовался встречей в Госдепартаменте, чтобы решительно отвергнуть беспочвенные обвинения против России в дестабилизирующих действиях в Евроатлантическом регионе, - сказано в заявлении.