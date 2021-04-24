В Мексике вертолёт упал на шоссе и загорелся, пилот погиб

В мексиканском муниципалитете Аподака на шоссе упал вертолёт около военной базы. На месте крушения нашли тело погибшего пилота, сообщает телеканал KGNS.

По сообщение издания "El Manana", вертолёт следовал над шоссе и упал в муниципалитете Аподака штата Нуэво Леон около 13:45 по местному времени. Сразу после падения вертолёт загорелся.

Мексиканские СМИ также сообщают, что на борту вертолёта могло быть три человека.

Власти штата Нуэво-Леон смогли потушить пожар, но к этому моменту вертолёт уже полностью сгорел.