Украинские депутаты едва не подрались из-за российского флага

Депутаты Херсонского областного совета толкались и устроили потасовку на заседании из-за плаката с российским флагом и надписью "Пособник оккупанта", сообщает kherson.net.ua.

Представитель фракции "Европейская солидарность" Сергей Хлань попытался повесить плакат на голову выступающего депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Егора Устинова. Тот оттолкнул подошедшего депутата, Хлань попытался подойти к трибуне с другой стороны, но соратник депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" оттеснил Сергея Хланя и силой вернул на место.

Устинов назвал недопустимым подобное поведения депутата областного совета.