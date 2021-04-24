Диктором парада Победы 9 мая станет ученик Евгения Хорошевцева

"Голосом" парада Победы станет ученик Евгения Хорошевцева Антон Сунцов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Диктором парада Победы 9 мая 2021 года станет Антон Сунцов, ученик "голоса Кремля" Евгения Хорошевцева.

- Озвучит текст для парада Победы ученик Хорошевцева диктор Антон Сунцов, - приводит ТАСС слова своего источника, близкого к подготовке Парада.

Диктору Антону Сунцову 40 лет, он окончил Международный институт экономики и права, а также Учебный центр кино и телевидения UHD по программе "Звукорежиссура". Возглавляет звукозаписывающую студию Stream Sound Records.

Напомним, 13 декабря 2020 года сайт KP.ru сообщал о смерти Евгения Хорошевцева - народного артиста России, с 2000 года диктора протокольных мероприятий российского президента, а с 2006 года - парадов на Красной площади. Хорошевцев скончался в возрасте 76 лет.