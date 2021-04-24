Роскомнадзор обвинил YouTube в постоянной цензуре аккаунтов российских СМИ

Ранее за неудаление из поисковой выдачи интернет-ресурсов с запрещенной информацией Google был оштрафован трижды Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор заявил о постоянной цензуре администрации YouTube в отношении публикаций в аккаунтах российских СМИ, накладывая на ролики возрастные ограничения.

- Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям. Многие ролики транслируются после авторизации на видеохостинге или дополнительного согласия на просмотр контента для взрослых, - уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве также обвинили YouTube в цензурировании преимущественно роликов, транслирующих "отличающуюся от принятой на Западе позицию".

По данным Роскомнадзора, за 2020 год YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и три раза ограничивал доступ к их роликам. С января по апрель 2021 года платформа заблокировала три аккаунта и пять роликов российских изданий. Среди СМИ, подвергнувшихся ограничениям, есть RT, Sputnik, НТВ, России 24 и ТВЦ.