В Индии за сутки выявлено рекордных 347 тысяч зараженных коронавирусом

Индия установила мировой рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Индии суточный рост заболеваемости коронавирусом установил мировой рекорд: за сутки в стране выявили 347 тысяч новых заражённых. Прошлый рекорд был установлен в США. В январе суточный прирост заразившихся достиг там отметки 297,4 тыс. человек. Ранее рекорд принадлежал США. В январе суточный прирост заболевших в Штатах достиг отметки 297,4 тысячи человек.

Власти северных и западных регионов Индии, в том числе столицы Нью-Дели, сообщили, что система здравоохранения страны близка к коллапсу: большинство больниц уже переполнены, во многих заканчивается кислород.

Такой резкий рост заболеваемости произошёл на фоне отсутствия в стране запрета на проведение массовых мероприятий. Кроме того, власти страны дали разрешение на организацию фестиваля Кумбха Мела в священному городе Хардваре на берегу Ганга. За апрель фестиваль Хардваре могут посетить 150 миллионов человек, сообщает Sky News. В Индии также остаются открытыми для посещения рынки и торговые центры, власти не ограничивают большие свадьбы.