"Миннесота" обыграла "Лос-Анджелес" благодаря двум шайбам Капризова

«Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес» благодаря дублю Капризова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комнада "Миннесота Уайлд" одержала победу над командой "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 4:2.

Шайбы от "Миннесоты" забросили Кирилл Капризов, Нико Штурм и Йоэль Эрикссон Эк. При этом российский форвард забросил две шайбы и заработал показатель полезности "+1", шесть раз бросив по воротам соперника. От команды "Лос-Анджелес" шайбы забросили Тревор Мур и Анже Копитар.