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Спорт24 апреля 2021 10:43

"Миннесота" обыграла "Лос-Анджелес" благодаря двум шайбам Капризова

Следующий матч 25 апреля команда-победитель проведёт на выезде с "Сан-Хосе Шаркс"
Ася КУЗНЕЦОВА
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«Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес» благодаря дублю Капризова

«Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес» благодаря дублю Капризова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комнада "Миннесота Уайлд" одержала победу над командой "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 4:2.

Шайбы от "Миннесоты" забросили Кирилл Капризов, Нико Штурм и Йоэль Эрикссон Эк. При этом российский форвард забросил две шайбы и заработал показатель полезности "+1", шесть раз бросив по воротам соперника. От команды "Лос-Анджелес" шайбы забросили Тревор Мур и Анже Копитар.