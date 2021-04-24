Китай сравнил американскую демократию с Кока-Колой

Демократия - это не Кока-Кола, и США не удастся сделать весь мир одинаковым на созданный ими вкус, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Во время видеоконференции с представителями Совета по международным отношениям США глава МИД Китая заявил, что "ни одна страна не будет менять свою собственную систему в соответствии с симпатиями и антипатиями других", а оценивать путь страны должен только народ каждого государства. Министр также подчеркнул, что Китай никогда не диктует зарубежным странам идеологию и не копирует их модель. Ван И также призвал все страны следовать по своему пути развития, соответствующему их интересам, а также уважать и учиться друг у друга.

Глава МИД Китая также напомнил о недавнем утверждении, где спор Пекина и Вашингтона оценили как противостояние "демократии и авторитаризма".

- Но демократия — это не Coca Cola, где США производят изначальный сироп, и весь мир имеет один вкус. Если на Земле будет только одна модель и одна культура, мир потеряет свою жизнеспособность и шанс на выживание, - заявил министр.