В России 24 апреля 2021 выявлено 8 828 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 8 828 новых случаев коронавируса в 82 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за прошедшие сутки выявлено 8 828 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных в России случаев заражения достигло 4,7 миллиона.

Сегодня, 24 апреля, новые заболевшие COVID-19 есть в 82 регионах России из 85. У 13,1% из них не было никаких проявлений заражения.

Больше всего заражённых зафиксировано в Москве - 2 541 человек. На втором месте Санкт-Петербург. Там выявлено 689 заражённых. На третьем Московская область с 596 случаями заболевания.

Меньше всего новых заражённых коронавирусом зарегистрировано в Республике Алтай (6), Магаданской области (2) и в Республике Тыва (1).

Выписаться после прохождения лечения от коронавируса смогли за минувшие сутки 9 254 человека, а за всё время пандемии - 4,3 миллиона пациентов.

Число погибших от коронавируса увеличилось за сутки на 399 случаев летального исхода и достигло 107 900 погибших.