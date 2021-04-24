33 тысячи ветеранов получат по 10 тысяч рублей к 9 мая

К 9 мая более 33 тыс. ветеранов получат выплату в размере 10 тыс. рублей Фото: "КП" Архив

В России 33,2 тысячи инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат 10 тысяч рублей ко Дню Победы, сообщила "Российская газета", ссылаясь на Пенсионный фонд России.

Отмечается также, что россияне, принимавшие участие в Великой Отечественной войне, и проживающие сейчас в России или в странах Прибалтики, смогут получить эти выплаты в 2021 году одновременно с пенсией.

Деньги на единовременное пособие для ветеранов и инвалидов ВОВ перечислят по указу президента России от 2019 года "О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы".

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в среду, 21 апреля, в Москве на 92-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны и последний остававшийся в живых защитник Брестской крепости Пётр Котельников. В возрасте 12 лет он встал на защиту Брестской крепости, которую немцы взяли в кольцо 22 июня 1941 года.