Первая партия вакцины "Спутник V" доставлена в Молдавию

Спецборт МЧС с вакциной Sputnik V приземлился в Кишиневе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в международный аэропорт Кишинёва. Из Москвы препарат сопровождал бывший президент Молдавии Игорь Додон и несколько российских депутатов. Вакцину доставили спецбортом МЧС России.

В Кишинёве груз приняла председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный и представители Национального агентства общественного здоровья, контролирующие процесс вакцинации в стране.

Как сообщает РИА Новости, депутат Госдумы Виктор Селиверстов заявил, что президента России Владимира Путина о поставке вакцины попросили Парламент и президент Молдавии. Российским властям удалось в кратчайший срок организовать доставку вакцины для Молдавии и Приднестровья. Следующая партия поступит в мае. Он также отметил важность вакцинации учителей, медиков и пожилых людей.

- Мы очень благодарны нашим коллегам из Госдумы РФ, которые привезли вакцину, в Молдавии очень ждали именно эту вакцину, мы ведем переговоры о закупке российской вакцины "Спутник V". Минздрав распорядится этой партией вакцины, чтобы защитить людей, находящихся на первой линии, - заявила Гречаный и поблагодарила президента Путина, а также председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Аргентина первой в Латинской Америке начала производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V".