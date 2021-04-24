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Политика24 апреля 2021 14:39

МИД Словакии назвал причину высылки трёх российских дипломатов

Глава ведомства назвал решение страны "суверенным", но отметил, что Братислава таким образом поддержала Чехию
Ася КУЗНЕЦОВА
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Словакия выслала трёх российских дипломатов из-за подозрения спецслужб страны, сообщил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок. Он также отметил в интервью изданию Respekt, что спецслужбы сообщили властям Словакии о действиях россиян, "не присущих дипломатам". При этом глава МИД не стал заявлять, что дипломаты сотрудничали с российской разведкой.

Иван Корчок отметил, что высылка дипломатических сотрудников была "суверенным решением Словакии", но в то же время Братислава таким образом проявила солидарность с Чехией.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в поддержку Чехии российских дипломатов также выслали Литва и Латвия.