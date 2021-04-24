Минобороны опубликовало видео прибытия в Москву военной техники для Парада Победы

Военная техника передислоцирована с тренировочной площадки в Алабине. Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео прибытия в Москву военной техники для Парада Победы. В ведомстве сообщили, что до 9 мая техника будет стоять на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе города. Военная техника передислоцирована с тренировочной площадки в Алабине.

- Перемещение механизированной колонны было осуществлено комбинированным способом - железнодорожным транспортом и в составе автомобильных колонн, - отметили ТАСС в военном ведомстве.

В Параде Победы примет участие наземная военная колонна: бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А и "Бумеранг", ракетные комплексы "Искандер-М", "Ярс", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", ЗРС "С-400", бронеавтомобили "Тайфун" различной модификации, танки Т-34-85, Т-90М и "Армата", боевая машина пехоты "Курганец-25".

Ранее kp.ru предоставил фоторепортаж военной техники, прибывшей из Алабино в Москву. В 76-й годовщине Парада Победы примут участие более 12,5 тысяч человек, а также свыше 190 единиц техники и 76 самолетов и вертолетов.