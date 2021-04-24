Лукашенко подпишет декрет о передаче власти Совбезу в экстренной ситуации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в ближайшее время подпишет декрет о передаче власти в Республике в экстренной ситуации Совбезу.

"Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется", — цитирует Лукашенко kp.by.

Он подчеркнул, что вряд ли наступит такая ситуация, но бдительность терять нельзя. Белорусский лидер отметил, что если с ним что-то произойдет, то в Белоруссии появится "коллективный президент" в виде Совбеза, а возглавит его премьер-министр.

"Я готов на все, но только чтобы сохранить мою и вашу страну", - заявил Лукашенко.

Лукашенко рассказал, что если Совет безопасности страны примет власть, то все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что разведка Белоруссии совместно с российскими спецслужбами задержала группу злоумышленников, готовивших покушение на него и его семью. По его словам, в Белоруссии на 9 мая готовился военный переворот.