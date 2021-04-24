Минэкономразвития прогнозирует рост тарифов за отопление и воду до 4%. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство экономического развития РФ определило предел роста тарифов на ЖКХ до 4%. Это следует из прогноза Минэкономразвития, рекомендованного для подготовки бюджета на 2022-2024 годы.

"Рост тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, как и индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги в целом, в 2022-2024 годах в среднем по России не превысит 4%, что соответствует целевой инфляции", - сказано в документе ведомства.

При этом специалисты отмечают, что в отдельных муниципалитетах страны тарифы могут оказаться выше установленной нормы. Это может произойти в случаях "реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры", введения нормативов потребления услуг ЖКХ или перехода к использованию альтернативной котельной.

Ранее директор Организации народного контроля Наталья Чернышева отметила, что тарифы ЖКХ в 2021 году вырастут приблизительно на четыре-шесть процентов. Она отметила, что прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату.