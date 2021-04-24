"Аэрофлот" из-за введения локдауна на Кипре вернет деньги за билеты

"Аэрофлот" вернет деньги за билеты из-за введения локдауна на Кипре. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Авиакомпания "Аэрофлот" в связи с введенным локдауном на Кипре обменяет авиабилеты на другие даты или вернет полную сумму за них пассажирам. Об этом сказано в сообщении перевозчика.

"Пассажирам с билетами по маршруту Москва - Ларнака/ Пафос или Санкт-Петербург и Ларнака с датой вылета с 26 апреля по 16 мая 2021 года предлагается: однократное изменение даты вылета на новые даты до конца 2021 года без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление в пределах срока действия билета, возврат без применения штрафных санкций", - сказано в сообщении.

Напомним, что Кипр с 26 апреля по 9 мая ввел жесткий локдаун на острове. Власти объявили о введении комендантского часа, будут закрыты все общественные заведения.

При этом компания "Аэрофлот" продолжит выполнять авиарейсы в Ларнаку из Москвы и Санкт-Петербурга, но не более одного в день.