Лукашенко заявил, что на план переворота в Белоруссии выделили $10 млн. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко озвучил суммы, которые должны были получить злоумышленники в случае совершения задуманного госпереворота в Республике на 9 мая.

"Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию", - цитирует БелТА Лукашенко.

По словам президента, вооруженные люди должны были напасть на его загородный дом, за это им обещали $10 млн, в том числе снайперу - $1 млн.

Он отметил, что злоумышленники собирались блокировать Минск с помощью армии и отключить электроэнергию в столице.

"Мятежники рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ", - рассказал Лукашенко.

Напомним, ранее президент рассказал журналистам, что спецслужбы Белоруссии и РФ задержали группу злоумышленников, собиравшихся произвести госпереворот в Республике 9 мая. Он отметил, что в первую очередь должны были похитить его детей и запереть их в погребе, после этого связавшись с военным ведомством устроить военный переворот.