Правительство России запускает систему электронных сертификатов для людей с инвалидностью. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил запуск государственной информационной системы, позволяющей людям с инвалидностью получать средства реабилитации с помощью электронного сертификата.

"Положение о ней утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Государственная информационная система обеспечит учет сертификатов и тех, кто в них нуждается, а главное, заметно упростит процесс получения средств реабилитации", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

В новой системе будет собрана вся информация о средствах реабилитации для льготной категории граждан. Отмечено, что сервис планируется запустить уже в октябре 2021 года. Электронный сертификат будет привязан к карте "Мир", на которую будет поступать определенная сумма от государства.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о внедрении электронного сертификата, который помог бы инвалидам в приобретении технических средств реабилитации, лекарств и продуктов.