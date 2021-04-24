Российские пивовары рассказали, как запрет чешского импорта скажется на ценах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель совета Ассоциации производителей пива Андрей Губка рассказал, как ограничение импорта пива из Чехии может повлиять на российский рынок и цены на алкоголь.

«Доля импортного пива в России мала — менее 2% весь импорт, а чешский — еще меньше. Поэтому никак с ценами на российскую продукцию импорт чешского пива не связан. Вряд ли российские производители что-то выиграют, поскольку процент импорта незначительный», — заявил Губка ФАН.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах, сообщил, что российские власти не исключают введение санкций против Чехии. В первую очередь ограничения коснутся пива.

Напомним, что власти Чехии на прошлой неделе объявили персонами нон грата 18 российских дипломатов, которые по их версии работают на российские спецслужбы. Также Прага обвинила Москву в причастности к взрыву в Врбетице в 2014 году. Позднее чешские власти отметили, что не считают взрывы терактом и не стали публиковать ранее обещанные доказательства причастности Москвы. В МИД РФ уже назвали высылку дипломатов из Чехии главным позором Праги, а действия чешских властей провокационными и необдуманными.