В Пензенской области 18 детей отравились на занятиях по плаванию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пензенской области в городе Нижний Ломов зафиксировано массовое отравление детей в бассейне. Пострадали 18 человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

"Прокуратура Пензенской области организовала проверку по факту отравления 18 детей в бассейне "Волна" в городе Нижний Ломов", - говорится в сообщении ведомства.

После отравления детей в бассейне под Пензой следствие возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В бассейне оказался превышенный показатель хлора. Отравление позднее было зафиксировано уже у 21 ребенка.