В сирийском порту Банияс вспыхнул пожар на танкере после атаки беспилотника. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Сирии в порту Банияс (35 км к северу от Тартуса) после атаки беспилотников в трюме одного из танкеров с нефтью вспыхнул пожар. Об этом, как передало агентство SANA, сообщило Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии.

В заявлении ведомства указывается, что беспилотный летательный аппарат появился в небе со стороны ливанского морского пространства.

"Спасательные службы пытаются локализовать воспламенение нефти", - отмечается в документе.