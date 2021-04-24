В сирийском порту Банияс вспыхнул пожар на танкере после атаки беспилотника.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В Сирии в порту Банияс (35 км к северу от Тартуса) после атаки беспилотников в трюме одного из танкеров с нефтью вспыхнул пожар. Об этом, как передало агентство SANA, сообщило Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии.
В заявлении ведомства указывается, что беспилотный летательный аппарат появился в небе со стороны ливанского морского пространства.
"Спасательные службы пытаются локализовать воспламенение нефти", - отмечается в документе.