Эрдоган заявил, что чтит память погибших в 1915 году армян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что чтит память армян, погибших в 1915 году в Османской империи. Он подчеркнул, что готов к развитию отношений с Арменией.

Турецкий лидер сделал такое заявление после того, как Джо Байден назвал массовую гибель армян в начале 20-века "геноцидом". При этом турецкий МИД призвал американского президента "исправить эту ошибку".

Напомним, ранее американские лидеры, чтобы не осложнять отношения США и Турции, избегали в своих официальных заявлениях слова "геноцид", когда речь шла о массовой гибели армянского народа. Дональд Трамп старался использовать термины Meds Yeghern, означающий "великое злодеяние", или "одно из худших массовых зверств XX века".

При этом термин "геноцид" при упоминании о массовой гибели армян в 1915 году официально используют 23 мировых государства.