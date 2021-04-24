Пашинян назвал заявление Байдена о геноциде армян исторической справедливостью. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал заявление президента США Джо Байдена о геноциде армян в Османской империи. Глава Белого дома официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века.

"Народ Армении, армяне всего мира, с большим воодушевлением восприняли ваше послание с официальным признанием и осуждением осуществленного в 1915-1923 годах геноцида армян. Высоко оцениваю вашу принципиальную позицию, которая является мощным шагом на пути к истине и исторической справедливости, неоценимой поддержкой наследников жертв геноцида армян", - сказано в письме, размещенном на странице Пашиняна в Facebook, которое он направил американскому лидеру.

Пашинян заявил, что принятая в 2019 году резолюция о признании геноцида армян обеими палатами Конгресса США достигла своей окончательной цели после заявления Байдена.

Ранее, 24 апреля, на сайте Белого дома было опубликовано официальное заявление президента США, в котором он говорит о Дне памяти в Армении. Президент называет в своем послании массовую гибель армян "геноцидом". Он отметил, что в те времена многие представители армянского народа, спасая жизни, "прибились" к берегам США, где и нашли свой дом. Он подчеркнул, что мир не вправе забывать то страшное время. При этом МИД Турции призвал Байдена "исправить" сказанное. Однако Тайип Эрдоган отметил, что его страна и его народ чтят память погибших армян, а турецкие власти готовы к развитию отношений с Арменией.