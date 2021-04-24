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В мире24 апреля 2021 21:01

Эрдоган и Алиев провели телефонный разговор после заявления Байдена о геноциде армян

Президенты обсудили совместные шаги двух стран на фоне последних процессов
Анастасия РЫШКОВА
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Эрдоган и Алиев провели телефонный разговор после заявления Байдена о геноциде армян.

Эрдоган и Алиев провели телефонный разговор после заявления Байдена о геноциде армян.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу, 24 апреля, провели телефонный разговор и "обсудили совместные шаги двух стран на фоне последних процессов". Переговоры состоялись после заявления американского лидера Джо Байдена, в котором он назвал массовую гибель армян в Османской империи в начале 20 века "геноцидом".

Алиев охарактеризовал заявление Байдена о геноциде армян как "историческую ошибку", передает Анатолийское агентство.

Ранее Тайип Эрдоган отметил, что Турция чтит память погибших в 20 веке армян и готова к развитию отношений с Армений. При этом турецкий МИД выразил протест заявлению Байдена и призвал президента США "исправить" ситуацию.

Премьер-министр Армений Никол Пашинян отправил Байдену благодарственное письмо, в котором отметил торжество исторической справедливости.