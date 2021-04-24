Пушков предложил на майские праздники замедлить трафик YouTube из-за запрещенного контента. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил на время замедлить трафик платформы YouTube из-за отказа удалять запрещенный контент и цензуры в отношении российских ресурсов.

"Роскомнадзор, возможно, мог бы замедлить трафик YouTube на какой-то ограниченный период, например, на неделю, с учетом того, что YouTube не желает серьезно сотрудничать с Роскомнадзором. Серьезного перелома в отношении компании к российскому законодательству мы не видим", - цитирует Пушкова ТАСС.

Пушков заявил, что "YouTube идет по порочному пути Twitter". Он отметил, что с 2012 года на платформе YouTube была зафиксирована 71 тысяча материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму, суицидальным контентом и другой социально опасной информацией, причем из них 6 тысяч платформа до сих пор не удалила.

Напомним, ранее YouTube ограничил работу четырех видео телеканала RT на английском языке. При этом каналу запрещено вести прямые трансляции в течении одной недели.

Позднее своем в Telegram-канале RT рассказало, что видео были заблокированы из-за якобы дезинформации о COVID-19. Роскомнадзор потребовал от руководства Google снять ограничения с YouTube-канала RT.