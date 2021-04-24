Президент Чехии выступит с заявлением об инциденте в Врбетице 25 апреля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Чехии Милош Земан выступит в воскресенье, 25 апреля, с чрезвычайным телевизионным обращением в связи с инцидентом в деревне Врбетице в 2014 году.

"Президент республики Милош Земан выступит в воскресенье, 25 апреля, в 11:00 (12:00 мск) с чрезвычайной речью", - написал Овчачек в Twitter пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек. По его словам, обращение президента будут транслировать чешские телеканалы Prima и CNN Prima News. Выступление Земана будет длиться не менее 20 минут.

Напомним, ранее чешские власти выслали из страны 18 российских дипломатов. Прага также заявила, что получила данные о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Сначала чешское правительство пообещало обнародовать соответствующие данные расследования, однако позже премьер-министр страны заявил, что не может их рассекретить. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятыми "под голословными и абсурдными предлогами" недружественными шагами. В ответ на действия Праги из Москвы были высланы 20 сотрудников посольства Чехии.