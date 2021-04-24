Глава МВД Украины Аваков заявил о важности признания геноцида армян в XX веке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о важности признания на государственном уровне геноцида армян в Османской империи в 20 веке. Он подчеркнул, что это трагедия не только армянского народа, а неизученный урок для всего человечества. Аваков считает, что даже в наше время ни одна страна не застрахована от повторения той страшной трагедии.

"Именно поэтому так важно признать на государственном уровне геноцид армян. Осудить преступление, задекларировать недопустимость "решения" таким образом любых конфликтов и споров, взять на себя политические обязательства", - написал в субботу, 24 апреля, на своей странице в Facebook Аваков.

Глава МВД напомнил, что геноцид армян признан десятками мировых государств. Он подчеркнул роль армян в современной украинской истории. Так, он заявил, что первым погибшим на "майдане" в 2014 году был армянин Сергей Нигоян, а также добавил, что представители этой национальности воют в составе ВСУ в Донбассе. Ранее озвучить официальную позицию украинской власти по поводу гибели армян потребовал в субботу депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.

Ранее президент США Джо Байден в своем официальном обращении назвал массовую гибель армян в 20 веке "геноцидом". При этом турецкий МИД сразу выразил протест словам американского лидера и попросил "исправить эту ошибку". В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган отметил, что его народ чтит память погибших в начале прошлого века армян, и отметил, что готов налаживать сотрудничество с правительством Армении. При этом в субботу он провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана, который также отметил, что слова Байдена - это историческая ошибка.