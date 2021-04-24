Российский теннисист Карацев обыграл первую ракетку мира Джоковича в полуфинале АТР. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский теннисист Аслан Карацев победил первую ракетку мира Новака Джоковича в полуфинале ATP. Турнир проходит в Белграде. 27-летний россиянин, посеянный под третьим номером, завершил встречу со счетом 7:5, 4:6, 6:4.

Аслан Карацев занимает 28-ю строчку мирового рейтинга теннисистов и является обладателем одного титула АТР. На дебютном для себя турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате Австралии 2021 года - он дошел до полуфинала, где уступил сербу Джоковичу.

Финальный матч турнира состоится 25 апреля. Аслан Карацев сыграет с победителем противостояния между японцем Даниэлем Таро и итальянцем Маттео Берреттини, посеянным на турнире под вторым номером, сообщает Матч ТВ.

Призовой фонд соревнований АТР составляет €650 тысяч.