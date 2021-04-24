В мире сделали 1 миллиард прививок от Covid-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Более 1 миллиарда прививок для профилактики новой коронавирусной инфекции уже сделано по всему миру. Об этом в субботу со ссылкой на собственные подсчеты на основе официальных данных властей сообщило Agence France-Presse .

По информации французского агентства, число введенных доз вакцин на 20:45 мск составляет 1 002 938 540. Прививки были введены в 207 странах и территориях, которые начали кампании по вакцинации.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 145 млн человек, почти 3,1 млн умерли.

По состоянию на 24 апреля 2021 года согласно данным оперативного штаба России, в стране за весь период зафиксировано 4 753 789 случаев ковид. Из них 4 380 468 пациентов справились с болезнью, 107 900 чеповек стали жертвами инфекции. Российские специалисты провели более 127 миллионов тестов на выявление коронавирусной инфекции. Напомним, в России продолжается массовая вакцинация населения.