Турецкий политик предложил освободить авиабазу Инджирлик от американских военных

Лидер турецкой партии «Ватан» Догу Перинчек Фото: страница партии в инстаграм.

Турецкий политик, председатель партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что Анкара должна закрыть авиабазу Инджирлик для Вашингтона.

"Вооруженные силы Турции должны немедленно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и в течение 15 дней вернуть домой находящихся на ней американских военных", - сказал политик агентству ТАСС.

В Турции уже не в первый раз грозят закрыть эту авиабазу для американских военных. Обычно подобные призывы звучат в Анкаре на фоне очередного осложнения отношений с Вашингтоном, но до конкретных шагов в этом направлении дело еще не доходило ни разу.

Напомним, что ранее 24 апреля, пресс-служба Белого дома опубликовала заявление президента США, в котором он называет массовую гибель армян в Османской империи в начале 20 века "геноцидом". В МИД Турции при этом заявили, что Байден должен незамедлительно исправить свою ошибку. Тайип Эрдоган при этом заявил, что турецкий народ чтит память армян, погибших в Османской империи. Также он провел телефонный разговор с президентом Азербайджана. Ильхам Алиев назвал слова Байдена "исторической ошибкой".