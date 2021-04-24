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В мире24 апреля 2021 23:26

В Японии проснулся вулкан Сакурадзима

Местные власти призвали жителей близлежащих городов быть готовыми к возможным последствиям извержения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Японии извергается вулкан Сакурадзима

В Японии извергается вулкан Сакурадзима

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Японии началось извержение вулкана Сакурадзима, который расположен на юго-западном японском острове Кюсю в префектуре Кагозима. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны Восходящего Солнца.

Сообщается, что вулкан Сакурадзима, считающийся одним из самых опасных вулканов в Японии, активизировался в ночь на воскресенье, 25 апреля.

Местные власти призвали жителей расположенных неподалеку городов Кагосима и Тарумидзу быть готовыми к возможным последствиям активности вулкана. Началась эвакуация людей из наиболее опасных районов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, извержения вулкана Сакурадзима происходят достаточно часто, что доставляет немало проблем жителям двух вышеупомянутых городов. Высота вулкана составляет чуть более 1,1 тысячи метров над уровнем моря. Примерно в 50 километрах от него находится атомная электростанция (АЭС) «Сэндай».