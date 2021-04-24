После заявления Байдена о геноциде армян дипведомства США в Турции приостановят работу на два дня

Президент США Джо Байден выступает с заявлением о геноциде армян Фото: REUTERS

После заявления президента США Джозефа Байдена о геноциде армян все американские дипломатические ведомства в Турции в качестве меры предосторожности приостановят работу на два дня: посольства и консульства Соединенных Штатов объявили, что будут закрыты в ближайшие понедельник и вторник.

Сообщается, что в турецких городах после слов главы Белого дома могут начаться демонстрации или протестные акции, поэтому 26 и 27 апреля будет приостановлена работа посольства США в Анкаре, генконсульства страны в Стамбуле, консульства в Адане и консульского агентства в Измире.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 апреля во многих странах мира поминают жертв геноцида армян. Ожидалось, что в этот день американский лидер объявит о его официальном признании Вашингтоном. Однако в опубликованном Белым домом заявлении Байдена, которое заканчивается совами о том, что «американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида», фразы об официальном признании геноцида армян нет.