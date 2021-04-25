Минобороны: террористы готовят новые провокации в Идлибской зоне в Сирии

Сирийские боевики готовят очередную провокацию в Идлибской зоне Фото: REUTERS

Террористы в Сирии готовят новые вооруженные провокации против правительственной армии в Идлибской зоне деэскалации. Об этом предупредил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов, уточнив, что боевики стягивают свои силы к трем сирийским городам Кнедда, Кбана и Сирмания, расположенным на юго-западе Идлибской зоны

«На юго-западе Идлибской зоны деэскалации отмечается активность незаконных вооруженных формирований, которая может свидетельствовать о подготовке к проведению вооруженных провокаций против правительственных сил», - сказал он на брифинге в субботу, 24 апреля.

Александр Карпов отметил, что российские военные зафиксировали переброску в район порядка 300 боевиков, а также десяти пикапов с крупнокалиберными пулеметами и установками ракетных систем залпового огня кустарного производства.

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии призывает командиров незаконных бандформирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее ВКС России уничтожили замаскированную базу террористов в Сирии. Самолетами были нанесены авиаудары, в результате которых уничтожены два укрытия, ликвидированы до двухсот боевиков.