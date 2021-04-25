Посла США вызвали в МИД Турции после заявления Байдена о геноциде армян

Митинг армянской диаспоры в Лос-Анджелесе Фото: REUTERS

После заявления президента США Джозефа Байдена о геноциде армян в МИД Турции вызвали американского посла в Анкаре, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

По данным издания, заместитель министра иностранных дел Турции сообщил главе дипломатической миссии США, что Анкара «отвергает» и «самым решительным образом осуждает» заявление главы Белого дома, считает его «неприемлемым». Отмечается также, что турецкая сторона подчеркнула, что заявление Соединенных Штатов не имеет под собой правовой основы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал заявление Джозефа Байдена о геноциде армян в Османской империи в начале 20 века популистским. По словам главы турецкого МИД, оно подрывает взаимное доверие и дружбу между Турцией и США. Чавушоглу призвал американского лидера «исправить эту серьезную ошибку».

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24 апреля во многих странах поминают жертв геноцида армян. Под таким названием вошли в историю события 1915-18 годов, когда в ходе Первой мировой войны Турция развернула репрессии против нетитульных национальностей, считая их «пятой колонной» в собственном тылу.

Ожидалось, что в этот день президент США Джо Байден объявит об официальном признании на федеральном уровне геноцида армян (на уровне практически всех американских штатов это уже сделано давно), однако в заявлении Байдена содержится слово «геноцид», но главной, ожидавшейся многими фразы об официальном признании Штатами геноцида армян, нет (подробности).