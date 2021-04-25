Жертвами пожара в коронавирусной больнице в Багдаде стали более 20 человек

По данным портала, причиной пожара послужил взрыв баллона с кислородом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 24 апреля, в одной из больниц Багдада, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, вспыхнул крупный пожар. В результате погибли более 20 человек, пострадали около 40 человек – и персонал медицинского учреждения, и больные.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил информационный портал Baghdad Al Youm. По данным издания, на данный момент известно о 41 жертве. Предварительной причиной трагедии местные власти называют взрыв баллона с кислородом.

Уточняется, что взрыв в больнице «Ибн аль-Хатыб» произошел в хранилище с кислородными баллонами на этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких. Портал отмечает, что число погибших и пострадавших может увеличиться.

Здание выгорело изнутри практически полностью, огонь тушат порядка двух десятков пожарных расчетов. Локализовать пожар пока не удалось.

По данным службы гражданской обороны иракской столицы, в момент взрыва в больнице находились примерно 120 человек, около 90 из них были спасены.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в феврале кислородный баллон взорвался в больнице города Черновцы на Украине.