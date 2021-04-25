В московском Бирюлево обнаружили испуганного лося

Москвичи сообщили, что в Бирюлёво Восточное бегает лось Фото: Предоставлено очевидцами

Поздним вечером в субботу, 24 апреля, жители московского района Бирюлёво Восточное заметили необычного для столичных улиц гостя из леса. Очевидцы рассказали «КП», что на Лебедянской улице бегает испуганный лось.

Свидетели происшествия сняли прогулку крупного животного на камеры своих мобильных телефонов, прислали сайту kp.ru фото и видео сохатого среди жилых домов. Сообщается, что на место прибыли спасатели и полиция.

Стоит отметить, что лоси иногда выходят к людям. Специалисты утверждают, что они не представляют для человека никакой опасности, главное – не пугать животное и не размахивать возле него руками.

Между тем, выбегающие на дорогу лоси нередко становятся причиной ДТП. Например, сайт kp.ru писал, как мотоциклист сбил лося недалеко от подмосковного Ногинска. Байкер не успел вовремя отреагировать и объехать неожиданное препятствие на дороге, в результате молодой человек скончался от полученных в аварии травм.