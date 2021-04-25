Рядом со штаб-квартирой SpaceX появился рекламный щит: «Марс — отстой»

Рядом со штаб-квартирой SpaceX появился рекламный щит с надписью: «Марс — отстой». Фото: marssucks.com

Рядом со штаб-квартирой американской компании SpaceX в городе Хоторн (штат Калифорния) на этой неделе появился рекламный щит, надпись на котором гласит: «Марс — отстой».

Такой слоган возле принадлежащих компании Илона Маска зданий разместило агентство Activista. Своеобразную акцию протеста активисты посвятили международному Дню Земли (Earth Day), который в 2021 году отмечался в четверг, 22 апреля.

«Марс — отстой. Отстойная погода. Погода там — отстой. Расстояние — отстой. Его атмосфера — отстой. Там мало воды, и это отстой. Марс был отстоем миллиард лет и будет отстоем еще миллиард. Знаешь, что не отстой? Я, Земля», - говорится в заявлении организации, опубликованном на сайте marssucks.com.

Отмечается, что на нашей планете есть жизнь бескрайние океаны и густые леса, реки и воздух, но то, как земляне с ней обращаются, — «отстой».

«Вы меня используете и оскверняете. Вы меня перегреваете. Вы используете все ресурсы, которые у меня есть, и очень мало возвращаете туда, откуда взяли. А потом мечтаете о Марсе. Адская дыра. Бесплодная, безлюдная пустошь, куда нельзя ступить достаточно быстро», - упрекают активисты человечество от имени Земли.

Они призывают использовать творческую энергию людей и миллиарды долларов на спасение собственной планеты, которая дает «все, нужно для жизни, прямо сейчас».

«Марс может подождать. Я не могу», - завершают свое воззвание активисты.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Илон Маск объявил, что намерен построить на Красной планете «самодостаточный город», чтобы «чтобы обеспечить продолжение жизни в случае, если на Землю упадет метеорит или произойдет Третья мировая война, и мы уничтожим сами себя». Кроме того, он говорил, что к 2050 году собирается отправить на Марс миллион человек.