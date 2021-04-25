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Происшествия25 апреля 2021 3:01

Жертвами пожара в больнице в Багдаде стали 28 человек

В момент взрыва и возгорания в клинике для больных коронавирусом находилось около 120 пациентов и сотрудников
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пожар вспыхнул в клинике, где лечат больных с коронавирусом

Пожар вспыхнул в клинике, где лечат больных с коронавирусом

Фото: REUTERS

Число погибших из-за взрыва и последовавшего за ним пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в Багдаде возросло до 28 человек, более 50 пострадали, передает иракский телеканал Dijlah. Ранее сообщалось о 21 жертве и около 40 пострадавших.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми распорядился провести тщательное расследование произошедшего, правоохранительные органы страны уже задержали главного врача клиники, а также главу службы безопасности больницы и сотрудников, которые отвечают за ее техническое обеспечение. Сообщается, что лечебное учреждение не было оборудовано системами пожарной безопасности, а внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами.

Напомним, как писал сайт kp.ru, пожар в госпитале «Ибн аль-Хатыб» вспыхнул после взрыва в хранилище с кислородными баллонами на этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких. Здание выгорело изнутри практически полностью.

По данным службы гражданской обороны иракской столицы, в момент взрыва в больнице находились примерно 120 человек, около 90 из них были спасены.

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