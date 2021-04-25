Экс-глава МИД Украины выразил опасения из-за предложения России по Донбассу

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за предложения России провести встречу «Нормандской четверки» на территории Донбасса, поскольку единственная цель этой инициативы, по его мнению – «показать, что на Украине якобы гражданская война». Об этом Климкин написал на своей странице в Facebook.

Кроме того, как пишет экс-глава украинского МИД, проведение такой встречи в Донбассе «фактически легализует» выдачу российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), что «лишит смысла» Минские соглашения. Поэтому, по мнению Климкина, США и, «желательно, всему Западу» нужно выработать новую стратегию по Донбассу и в отношении России.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее замруководителя администрации президента России Михаил Козак сообщил, что Москва предлагает Германии и Франции до 27 апреля обсудить перемирие на востоке Украины. Он отметил, что переговоры могли бы пройти в Донбассе с участием представителей Киева, а также ДНР и ЛНР.

После этого украинская сторона заявила о готовности к такой встрече, но без представителей народных республик.