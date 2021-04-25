Глава Гидрометцентра предупредил жителей Москвы и Подмосковья о ночных заморозках

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В начале следующей недели в Москве и Подмосковье ожидаются ночные заморозки: по прогнозам синоптиков, с понедельника, 26 апреля, столбики термометров по ночам в городе будут опускаться до -1°C, а в области – до минус трех градусов мороза. Об этом предупредил жителей столичного региона научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Холодные воздушные массы принесут заморозки в Московский регион, даже в самой Москве прогнозируется температура до минус одного градуса, по области – до минус трех градусов», - сообщил метеоролог в беседе с ТАСС.

Роман Вильфанд уточнил, что ночные заморозки в Москве и Подмосковье будут продолжаться до среды, 28 апреля. По данным Гидрометцентра, в ночь на понедельник и вторник в столице ожидается от одного градуса мороза до одного градуса тепла, в ночь на среду слегка потеплеет и будет от -1°C до +4°C, а в ночь на четверг ожидается от одного до шести градусов тепла.