Из-за извержения вулкана Сакурадзима в Японии никто не пострадал

Запретную зону вокруг кратера вулкана Сакурадзима расширили с двух до 2,4 км Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никто из жителей японского Кюсю в префектуре Кагозима не пострадал из-за извержения вулкана Сакурадзима, передает агентство Kyodo со ссылкой на местных чиновников.

По данным издания, вулкан Сакурадзима впервые с 2018 года выбросил пирокластический поток – смесь из газов, пепла и обломков пород, – который за ночь продвинулся на 1,8 километра от жерла вулкана. В связи с этим региональные власти приняли решение расширить запретную зону вокруг кратера Сакурадзимы с двух километров, как было объявлено ранее, до 2,4 километра.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на воскресенье, 25 апреля, в стране Восходящего Солнца началось извержение вулкана Сакурадзима, который расположен на юго-западном японском острове Кюсю.

Местные власти призвали жителей расположенных неподалеку городов Кагосима и Тарумидзу быть готовыми к возможным последствиям активности вулкана.