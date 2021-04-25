Глава британской разведки назвал Россию «ослабевающей державой»

Глава британской внешней разведки назвал Россию «ослабевающей державой» в экономическом и демографическом плане Фото: REUTERS

Глава британской внешней разведки Ричард Мур в интервью газете The Sunday Times назвал Россию «ослабевающей державой». По словам Мура, наша страна якобы переживает тяжёлый период в экономическом и демографическом плане.

«Россия — объективно ослабевающая в экономическом и демографическом плане держава. Она переживает чрезвычайно сложный период», - заявил руководитель MI6.

Однако главный разведчик Великобритании при этом отметил, что наша страна, по мнению властей Соединенного Королевства, представляет собой одну из самых актуальных проблем. В частности, как отметил Ричард Мур, Лондон очень беспокоит большое число российских войск на границе с Украиной и вероятность «вторжения», о чем Британия вместе с США «предупреждали» Москву.

Между тем, как писал сайт kp.ru, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие страны, поскольку никак не угрожает им. Он также отметил, что события в Донбассе – это внутриукраинский конфликт, в котором войска России никогда не принимали участия.