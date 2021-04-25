В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело о двойном убийстве

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Следователи Забайкальского края возбудили уголовное дело о двойном убийстве в поселке Урульга в Карымском районе, где накануне погибли начальник краевого управления ФСИН генерал-майор Евгений Шихов, а также его напарник по охоте и коллега. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета России (СКР).

«24 апреля 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение об убийстве двух человек в Карымском районе Забайкалья. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух человек)», - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, «на одном из охотничьих угодий в ходе конфликта местный работник выстрелами из ружья убил двоих человек». Подозреваемый в двойном убийстве задержан, с ним работают следователи. Кроме того, с места происшествия криминалисты изъяли улики «и предметы, имеющие значение для следствия».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне стало известно, что начальник УФСИН по Забайкалью был убит во время охоты, а стрелял нетрезвый егерь. Он также ранил еще одного охотника, который позже скончался от полученных ранений.

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Точную картину произошедшего восстановят следователи (подробности).