Госсекретарь США пообещал Индии помощь в связи с ситуацией с коронавирусом

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты предоставят Индии дополнительную помощь в связи с тем, что в этой стране резко обострилась ситуация с коронавирусом.

Об этом глава американского внешнеполитического ведомства сообщил на своей странице в Twitter, отметив, что американцы «искренне сочувствуют жителям Индии в разгар этой ужасной вспышки COVID-19».

«Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами в правительстве Индии, мы оперативно предоставим дополнительную поддержку жителям Индии и героям, работающим в сфере здравоохранения», - написал Блинкен.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 апреля в Индии было выявлено рекордное число новых случаев заражения за сутки – 347 тысяч. Сообщалось, что к такому росту заболеваемости коронавирусом произошло из-за того, что власти страны не ввели запрет на многолюдные мероприятия.