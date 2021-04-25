Последние новости на утро 25 апреля 2021: Президент Чехии выступит с заявлением об инциденте в Врбетице

«КП» – о последних новостях на утро 25 апреля 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 25 апреля 2021 года. В воскресенье президент Чехии Милош Земан выступит с чрезвычайным телевизионным обращением в связи с инцидентом в деревне Врбетице в 2014 году, из-за которого чешские власти ранее выслали из страны 18 российских дипломатов.

После заявления президента США Джозефа Байдена о геноциде армян все американские дипломатические ведомства в Турции в качестве меры предосторожности приостановят работу на два дня: посольства и консульства Соединенных Штатов объявили, что будут закрыты в ближайшие понедельник и вторник.

Напомним, 24 апреля во многих странах мира поминали жертв геноцида армян. Ожидалось, что в этот день американский лидер объявит о его официальном признании Вашингтоном. Однако в опубликованном Белым домом заявлении Байдена, которое заканчивается словами о том, что «американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида», фразы об официальном признании геноцида армян нет.

Тем временем глава британской внешней разведки Ричард Мур в интервью газете The Sunday Times назвал Россию «ослабевающей державой». По словам Мура, наша страна якобы переживает тяжёлый период в экономическом и демографическом плане, однако все равно, по мнению властей Соединенного Королевства, представляет собой одну из самых актуальных проблем.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасения из-за предложения России провести встречу «Нормандской четверки» на территории Донбасса, поскольку единственная цель этой инициативы, по его мнению – «показать, что на Украине якобы гражданская война».

К слову, Украина так и не смогла победить русский язык. Переход на только «державну мову» поддержали в центре и на западе Незалежной, восток и юг страны против.

Российские ученые разработали новую вакцину от аллергии на кошек. Как работают прививки от поллиноза и аллергии на домашних животных, кому помогут и в чем их преимущества, рассказали исследователи Института иммунологии ФМБА России и Сеченовского университета.

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