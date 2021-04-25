Роскосмос не обсуждает со SpaceX доставку российских космонавтов на МКС

Дмитрий Рогозин опроверг слухи о сделке Роскосмоса со SpaceX о доставке российских космонавтов на МКС Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опроверг сообщения о переговорах госкорпорации и SpaceX о доставке российских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) при помощи космических кораблей Crew Dragon.

- Нет, не ведем. Зачем? У нас свои корабли есть, — ответил Рогозин на соответствующий вопрос у тебя в Twitter.

Ранее глава SpaceX Илон Маск заявил, что компания почтет за честь оказать помощь российским космонавтам в их транспортировке на Международную космическую станцию на космическом корабле Crew Dragon. Он отметил, что не располагает какими-либо данными об этом соглашении.

24 апреля пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко сообщил, что "Роскосмос" ведет переговоры с NASA о таких полетах. Он сообщил, что у компаний нет графика переговоров и даты их окончания. Госкорпорация сообщит, когда будет достигнута договоренность.